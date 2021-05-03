ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown için destek gösterisi - Son Dakika

Toplanan grubun yürüyüşü

Andrew Brown'un ailesinin yürümesi

Papaz Greg Drumwright'in konuşması

Toplanan grubun slogan atması ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'un ölümünün ardından Elizabeth City'de polis şiddetine karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Protestoya Andrew Brown'un ailesi de katılırken yürüyüşe Papaz Greg Drumwright öncülük etti.