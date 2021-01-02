Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

02.01.2021 10:30

Son dakika gündem haberine göre ABD'de polisle silahlı çatışmaya giren Somali kökenli Dolal Idd'ın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ana ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

ABD'de polisle silahlı çatışmaya giren Somali kökenli Dolal Idd'ın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ana ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

ABD'nin Minnesota eyaleti içinde yer alan Minneapolis kentinde geçtiğimiz çarşamba gecesi bir benzin istasyonunun yakınlarında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada polise ateş açan Somali kökenli Dolal Idd, olay yerine gelen bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. 23 yaşındaki Idd'in polis tarafından öldürülmesi, akıllara 7 ay önce silahsız olduğu halde yine polis tarafından öldürülen siyahi Georg Floyd'u getirmiş, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine yönelik tartışmaların fitilini tekrar ateşlemişti. Gelen tepkiler üzerine Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo, önce Idd'in polise ateş açtığını ve yaşanan olayın silahlı çatışma olduğunu söyleyerek, polis memurunun vücut kamerasının görüntülerini yayınlayacağına söz vermişti.

Minneapolis Polis Departmanı, Dolal Idd'i vuran polis memurunun vücut kamerası görüntülerini yayınladı. Yayınlanan 45 saniyelik görüntülerde, polis memurunun aracından inerek şüpheliye durmasını ve ellerini yukarı kaldırmasını söylediği ve diğer polis araçları yolunu kapatmadan önce uzaklaşmaya çalışan Idd'e bağırdığı duyuluyor. Idd'in polise ateş açması üzerine memurların da karşılık verdiği görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Arrando, Idd'i öldüren polis memurunun ölümcül tehditle karşı karşıya kaldığını tekrarlayarak, "Memurlarım ölümcül tehdide karşılık verdi. Soruşturma sonuçlanınca daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkacak ama benim sorum şu: Polisin ölümcül bir tehdit durumunda saldırgana karşılık vermesi gerekmez mi? Polis saldırganı durdurmazsa vatandaşların hayatı tehlikeye girer, polis zaten vatandaşların canını korumak için eğitim alıyor" dedi.

-İHA-

Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı
Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı
Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı
Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, Somali, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


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