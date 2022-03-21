ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki - Son Dakika
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ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki

21.03.2022 20:38
ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki

NEW ABD'de polisin suçlularla mücadele için aldığı akıllı cep telefonu takibi izinleri, "anayasal hakları ihlal edebileceği" endişesiyle bazı hukukçuların tepkisine yol açtı.

NEW ABD'de polisin suçlularla mücadele için aldığı akıllı cep telefonu takibi izinleri, "anayasal hakları ihlal edebileceği" endişesiyle bazı hukukçuların tepkisine yol açtı.

Washington Post'taki makalede, ABD'de son senelerde bazı suçları aydınlatmada olay mahalli ve çevresindeki akıllı cep telefonu bilgilerinin polisle paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi ve suça karışmamış insanların kişisel bilgilerini açık etmesi gerekçesiyle tepki gördüğü belirtildi.

Gazetedeki yazıda, "Polisin suç mahallerinin yakınındaki aktif cep telefonlarını gösteren verileri talep etmesi hızla arttı. Cep telefonu takibi suçluları yakalamaya yardımcı olabilir. Ancak yargıçlar bunun anayasal hakları da ihlal edebileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

Google'a göre, polisin banka soygunlarını çözmesine, cinayetlerdeki şüphelileri bulmasına ve 6 Ocak'ta Washington'daki ayaklanmada bulunan insanları ortaya çıkarmasına yardımcı olan bu tür arama emirleri son yıllarda ülke çapında yüzde 1200 arttı.

Bununla birlikte, şubat sonunda Virginia'nın Fairfax ilçesinde bir yargıcın aynı bölgedeki bir motelde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili polisin motelde kalanların ve belli mesafede yaşayan sakinlerin tamamının cep telefonuna ulaşma talebini, "anayasal güvenceleri ihlal ettiği" gerekçesiyle reddetti bildirildi.

Richmond polisinin başka bir olaydaki benzer talebinin de bir federal yargıç tarafından aynı şekilde geri çevrildiği, Virginia'daki kısıtlama kararlarının ülkenin diğer eyaletlerinde alınacak kararlara da örnek teşkil edeceği belirtildi.

Bu tür izinlerin kullanımındaki artış, mahremiyet ve sivil özgürlük savunucularını alarma geçirirken, internet arama motoru Google, bu yönde gelen takip izni talepleri durumunda "kullanıcıların gizliliğini korumaya çalıştığı" yönünde yazılı açıklamada bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Washington, Virginia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki - Son Dakika


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