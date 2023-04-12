ABD'de 5 kişinin hayatını kaybettiği banka saldırısından görüntüler! Polis kamerasına yansıyan dakikalarda soyguncular işte böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 5 kişinin hayatını kaybettiği banka saldırısından görüntüler! Polis kamerasına yansıyan dakikalarda soyguncular işte böyle yakalandı

12.04.2023 15:28

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde bir bankada 5 kişiyi öldüren çalışanın polis tarafından etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri aktarıldı.

Old National adlı bankada çalışan 25 yaşındaki Connor Sturgeon'un içerideki 5 kişiyi öldürdüğü, 9 kişiyi yaraladığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Louisville Metro Polis Departmanı, 10 Nisan'da yerel saatle 08.30'da gerçekleştirilen saldırıya polisin müdahale ettiği anların görüntülerini yayınladı.

POLİSLER DAHA ARAÇTAN İNMEDEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLUYOR

İhbar üzerine bankaya giden iki polisin vücut kameralarına yansıyan görüntülere göre polisler araçtan inmeden kurşunların hedefi oluyor. Polislerden biri saldırganın açtığı ateş sonucu başından vurulup yere yığılırken, diğeri de yaralanmasına rağmen siper alıp operasyona devam etti. Meslektaşlarından telsiz üzerinden yardım isteyen polis, çatışmaya başladığı saldırganı etkisiz hale getirdi.

BAŞINDAN VURULAN POLİS YOĞUN BAKIMDA

Saldırgan, toplu saldırılarda kullanılan ve katliam silahı olarak bilinen "AR-15" tipi silah kullanırken, başından vurulan Nicolas Wilt adlı polisin ise beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Wilt'in 31 Mart'ta polis akademisinden mezun olduğu belirtildi.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

ABD medyasında, saldırganın işten çıkarıldığını öğrendikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilse de polis saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade ediyor. Öte yandan, saldırganın saldırı anında Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı belirtilmişti.

ABD'de 5 kişinin can verdiği banka saldırısı polis kamerasında! Böyle etkisiz hale getirdiler
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ABD'de Kentucky'deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı ABD'de Kentucky'deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı ABD'de Kentucky'deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı ABD'de Kentucky'deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Louisville, Kentucky, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 5 kişinin hayatını kaybettiği banka saldırısından görüntüler! Polis kamerasına yansıyan dakikalarda soyguncular işte böyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı
15:01 Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı
14:55 Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor
14:49 Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
14:52 Miçotakis'in hedefi yine Türkiye! Gerilimi tırmandıran açıklamalar yaparak AB'den para istesi
14:46 Miçotakis'ten tansiyonu artıracak sözler! Yine Türkiye'yi hedef alıp AB'den para yardımı istedi
11:42 ABD'de 5 kişinin can verdiği banka saldırısı polis kamerasında! Böyle etkisiz hale getirildi
14:38 Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
14:33 Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi
14:32 Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 15:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de 5 kişinin hayatını kaybettiği banka saldırısından görüntüler! Polis kamerasına yansıyan dakikalarda soyguncular işte böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement