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ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı - Son Dakika

ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı

06.11.2021 12:26
ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Greene bölgesindeki Catskill kasabasında polisin elektroşok silahıyla elektrik verdiği Jason Jones bir anda alevlere teslim oldu.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Greene bölgesindeki Catskill kasabasında polisin elektroşok silahıyla elektrik verdiği Jason Jones bir anda alevlere teslim oldu.

"The Times Union" gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki Jones, 30 Ekim'de vücuduna el antiseptiği sürerek Catskill'deki polis merkezine gitti.

Polis Merkezi Amiri Dave Darling, polislerin daha önceden tanıdıkları Jones'u etkisiz hale getirmek için elektroşok tabancası kullandığını, Jones'un antiseptiğin etkisiyle bir anda alev aldığını kaydetti.

Merkezdeki polislerde vücut kamerası olmadığını belirten Darling, ancak binada kameralar bulunduğunu söyledi.

Darling, Greene Bölgesi Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan ve tedavisi bir haftadır yoğun bakımda devam eden Jones'un durumu ciddiyetini koruyor.

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise Jones'un polis merkezine geldikten sonra kıyafetlerini çıkarıp üzerine el antiseptiğini döktüğünü ifade etti.

Yetkili, polislerin daha sonra Jones'a elektroşok tabancasıyla elektrik verilerek müdahale ettiğini söyledi.

Jones'un neden polis merkezine gittiği veya neden ve ne zaman el antiseptiği dökündüğü hakkındaki ayrıntılar ise bilinmiyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı - Son Dakika
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