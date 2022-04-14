ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu - Son Dakika
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ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu

14.04.2022 05:56
ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu.

Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyahi Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra, direnmesi üzerine başından vurduğu görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.

Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, 4 Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu - Son Dakika


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