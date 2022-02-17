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ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu - Son Dakika

ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu

17.02.2022 11:08
ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti.

TRT World'ün Twitter hesabında yer alan görüntülerde, New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memuru ilk önce gençleri ayırdı. Daha sonra beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmayan polis memurları, siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi.

Hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu - Son Dakika
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