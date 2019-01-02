Son Dakika Haberleri: ABD'de Polisler Yanan Donut Kamyoneti İçin 'Yasta'
BBC

ABD'de Polisler Yanan Donut Kamyoneti İçin 'Yasta'

47 dakika önce

Kentucky eyaletinde, Lexington Emniyet Müdürlüğü'nün 31 Aralık'ta Twitter'da 3 polis memurunun yanan kamyonetin başında çekilen "ağlama" fotoğraflarıyla birlikte yayımladığı "Sözün bittiği yer" mesajı viral oldu.

ABD'de Polisler Yanan Donut Kamyoneti İçin 'Yasta', System.String[]
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir donut kamyonetinde çıkan yangın, tüm ülkede polis teşkilatını "yasa boğdu".

Lexington Emniyet Müdürlüğü'nün, 31 Aralık'ta Twitter'da üç polis memurunun yanan kamyonetin başında çekilen "ağlama" fotoğraflarıyla birlikte yayımladığı "Sözün bittiği yer" mesajı viral oldu.

Fotoğraflar 2 gün içinde 100 bine yakın beğeni aldı, 28 bin kez retweet'lendi.

Birçok eyaletin polis teşkilatı, yangın ve "donut'ların ölümü" ile destek mesajlar yayımladı.

'Çok trajik, acınızı paylaşıyoruz'

Stoughton Emniyet Müdürlüğü mesajında, "Kaybınızdan derin üzüntü duyduk. Massachusetts'teki kardeşleriniz bu zor günününde yanınızda" derken, New York polisi, "Çok trajik, acınızı paylaşıyoruz" yazdı.

Chicago polisi de "başsağlığı" mesajı gönderdi.

Birçok kullanıcı, polisin mizah anlayışını övdü.

Krispy Kreme şirketine ait kamyonette çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kamyonetteki tüm donutların yandığı belirtiliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:31 

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Twitter, Emniyet Müdürlüğü, Dünya
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