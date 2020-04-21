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ABD'de polislerin yaban domuzu ile imtihanı kamerada
6 saat önce
? ABD'nin Connecticut eyaletinde yaban domuzunun çevreyi talan ettiği ihbarı polisleri harekete geçirdi.
? ABD'nin Connecticut eyaletinde yaban domuzunun çevreyi talan ettiği ihbarı polisleri harekete geçirdi. Domuzu yakalamak için seferber olan polis 45 dakika boyunca bir yakalamak için çabaladı. Polisin yaban domuzu ile imtihanı ise kameralara yansıdı. ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Stamford kentinde akşam saatlerinde yaban domuzunun kenti talan ettiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Domuzu yakalamak için seferber olan polisler bulundukları yerden Winding Brook Lane bölgesine yürüdü. Üç polisi 45 dakika boyunca peşinden koşturan yaban domuzu çöp tenekesi ile yakalandı. Yakalanan domuz, sahibi bulunana kadar Stamford Hayvan Kontrolü merkezinde kalacağı belirtilirken, polislerin yaban domuzu ile imtihanı amatör kameralara an be an yansıdı
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Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:30 Kaynak: DHA
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