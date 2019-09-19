Abd'de polisten meslektaşına güldüren 'yılan şakası'
34 dakika önce
ABD'de bir polis memuru, görev aracındaki meslektaşına oyuncak bir yılanla şaka yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
ABD'de bir polis memuru, görev aracındaki meslektaşına oyuncak bir yılanla şaka yaptı. Yılanı gerçek sanan polisin yaşadığı büyük korku izleyenleri güldürdü.
ABD'de bir polis memuru, diğer polis aracında oturmakta olan meslektaşının yanına yaklaştı ve elindeki oyuncak yılanı ona doğru uzattı. Yılanı gerçek sanan polis ise önce bir çığlık attı ardından yılanın oyuncak olduğu anlayınca gülmeye başladı. Polisin büyük korku yaşadığı o anları ise, şakayı yapan polisin görev aracındaki kamera kaydetti.
İzleyenleri güldüren o görüntüyü, polislerin bağlı olduğu polis merkezi de sosyal medya kanallarında yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polis aracındaki memurun görüntüsü
Şakacı polisin, yılanla meslektaşının yanına gitmesi
Yılanı uzatması ve polisin yaşadığı korku
Gülmeleri
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