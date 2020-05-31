ABD'de polisten protestoculara sert müdahale - Son Dakika

ABD'de polisten protestoculara sert müdahale

WASHINGTON - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösterilerde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Washington'daki gösterilerde polis, göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyah hayat önemlidir", "Ben Floyd'um" sloganları attı. Beyaz Saray çevresindeki mağazalar da protestocuların hedefi haline geldi.