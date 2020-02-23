ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti - Son Dakika Dünya

ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti

14 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.

ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.


Yasa teklifinde, söz konusu kişilerin çalışma lisansı elde edebilmek için ücret ödemesi, parmak izi vermesi ve her iki yılda bir insan ticareti, iş yeri güvenliği ve çalışma hakları gibi konularda eğitime tabi tutulması isteniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:40 
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