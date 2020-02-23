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ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti
14 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.
Yasa teklifinde, söz konusu kişilerin çalışma lisansı elde edebilmek için ücret ödemesi, parmak izi vermesi ve her iki yılda bir insan ticareti, iş yeri güvenliği ve çalışma hakları gibi konularda eğitime tabi tutulması isteniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:40
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