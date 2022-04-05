ABD'de profesörün derste Müslüman toplumlara yönelik ifadeleri tepki çekti - Son Dakika
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ABD'de profesörün derste Müslüman toplumlara yönelik ifadeleri tepki çekti

05.04.2022 22:04
ABD'de profesörün derste Müslüman toplumlara yönelik ifadeleri tepki çekti

NEW ABD'nin California eyaletinde, öğrencilere verdiği derste Müslümanlığa yönelik olumsuz genellemelerde bulunan üniversite profesörü tepkilere neden oldu.

NEW ABD'nin California eyaletinde, öğrencilere verdiği derste Müslümanlığa yönelik olumsuz genellemelerde bulunan üniversite profesörü tepkilere neden oldu.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Santa Ana Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jamie McDonough'u, sanal derste Müslüman ülkelerdeki sosyal normlardan bahsederken Müslüman karşıtı ifadeler ve klişeler kullanmakla eleştirdi.

CAIR Los Angeles Ofisi Direktörü Masih Fouladi, kendilerine ulaşan video kaydında McDonough'un 2 milyarlık bir nüfusa yönelik tarih ve kültürel bilgilerden yoksun bir şekilde bağnaz ve ön yargılı genellemelerde bulunduğunu belirtti.

Fouladi, "Eğitimcilerin, derste söylediklerinin gerçeklere dayandığından emin olma sorumluluğu vardır. Bu videodaki bilgilendirmeler gerçeklere dayanmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

CAIR'in paylaştığı video kaydında, McDonough'un Müslüman toplumlar için, "erkeklerin kadınlara hakim olduğu tam ataerkil toplumlar", "kocaların eşlerini metreslerle aldattığı" ve "hala kadınların taşlanarak öldürüldüğü" şeklinde nitelemeler kullandığı görüldü.

CAIR'in şikayeti üzerine üniversite yönetimi, söz konusu ifadelerin okulun misyon ve değerlerini yansıtmadığını bildirerek, McDonough hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Üniversite, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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