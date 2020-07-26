ABD'de protestocu polisi yere yıktı - Son Dakika

ABD'de protestocu polisi yere yıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında bir eylemci saldırdığı polisi yere yıktı.

ABD'de protestocu polisi yere yıktı, System.String[]

ABD'nin Los Angeles kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında bir eylemci saldırdığı polisi yere yıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler haftalardır birçok şehirde devam ediyor. California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddeti protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Belediye binası önünde barışçıl şekilde başlayan eylemler kısa süre sonra şiddet olaylarına dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kadın eylemciyi itmesi ile arkadan gelen diğer bir eylemcinin polise saldırdığı ve yere yıktığı görülüyor. Saldırının ardından polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, çok sayıda gösterici gözaltına aldı. - LOS ANGELES

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de protestocu polisi yere yıktı - Son Dakika
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