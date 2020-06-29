ABD'de protestoculardan rahatsız olan avukat çift göstericilere silah çekti

ABD'de, hafta sonu birçok şehirde sokaklar karıştı. George Floyd'un polis tarafından güpegündüz öldürülmesiyle başlayan protesto dalgası birinci ayını doldururken, Missouri'nin St. Louis kentinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı.Mark ve Patricia McCloskey çifti evlerinin önüne çıkıp, göstericilere mahalleden uzak durmalarını söyleyerek, göstericilere silah çekti.
ABD'de, hafta sonu birçok şehirde sokaklar karıştı. George Floyd'un polis tarafından güpegündüz öldürülmesiyle başlayan protesto dalgası birinci ayını doldururdu. Barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenleyen Siyahların Hayatı Değerlidir destekçileri, St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'un yaşadığı Forest Park semtine doğru ilerledi.
Cuma günü sosyal medyada canlı yayın sırasında Belediye Başkanı Krewson, St. Louis Metropolitan Polis Departmanı'nı kapatmak isteyen kişilerin, kendisine gönderilen mektuplarındaki isimleri ve tam adreslerini yayınladı. Yayınlanan görüntüler bir süre sonra sosyal medya Krewson'ın hesabından kaldırıldı ve Krewson aynı gün bir özür mesajı yayınlamıştı.