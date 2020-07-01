ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı - Son Dakika

ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolarda göstericiler tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölgeye polis müdahalesi başladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolarda göstericiler tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölgeye polis müdahalesi başladı.

ABD'de geçtiğimiz 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor. Washington eyaletinde bulunan Seattle kentinde göstericiler tarafından "özerk bölge" olarak ilan edilen Capitol Hill bölgesine polis müdahalesi başladı. Seattle Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada polisin, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve haftalar süren şiddet olaylarından sonra "kanunsuz" hale gelen protesto bölgesini temizlemek için çalışma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, devam eden şiddet ve kamu güvenliği sorunları nedeniyle Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan'ın alanın boşaltılması için talimat yayınladığı belirtildi. Polislerin kentin özerk bölgesine sabah erken saatlerde giriş yaptığı ve en az 31 kişiyi tutukladığı duyuruldu. Komutanların Belediye Başkanı Durkan'ın acil durum kararına uygun olarak göstericilere dağılma emri verdiği aktarıldı. Göstericilerin 8 dakika içinde bölgeyi terk etmeleri istendi.Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best yaptığı açıklamada polis müdahalesinin bölgedeki şiddet olaylarının ardından geldiğini belirterek, "Söylediğim gibi barışçıl gösterileri destekliyorum. Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı değerlidir) gibi ben de toplumumuzda anlamlı değişime doğru hareketi teşvik etmek istiyorum. Ancak bu kadarı fazla" ifadelerini kulandı.Binlerce protestocu, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından polis reformu talep etmek amacıyla Haziran ayı başından bu yana Seattle şehir merkezinin doğusundaki Capitol Hill bölgesinde 6 sokağı kapatarak özerklik ilan etti. Ülke genelindeki ırkçı uygulamalara ve polis şiddetine karşı protestolar devam ederken, son iki hafta içinde eylemler şiddet olaylarına döndü. Söz konusu bölge, "Capitol Hill Özerk Bölgesi (CHAZ)" ve "Capitol Hill İşgal Protesto (CHOP)" olarak adlandırılıyor.

TRUMP, PROTESTOCULARI "TERÖRİST" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Protestocuların kentte özerk bölge ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 11 Haziran'da protestocuları "terörist" ilan etti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İç teröristler, radikal solcu demokratlar tarafından yönetilen Seattle'ı aldı" ifadelerini kullandı. Başkan Trump Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve kentin bağlı olduğu Washington eyaletinin valisi Jay Inslee'ye seslenerek, "Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu bir oyun değil" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Seattle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı - Son Dakika

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