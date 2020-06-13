- ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği - Son Dakika

- ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği

- ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği ABD'de George Floyd'un ölümü üzerine başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında korona virüsün on binlerce kişiye yayılmasından endişe ediliyor.

- ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği

PENNSYLVANIA - ABD'de George Floyd'un ölümü üzerine başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında korona virüsün on binlerce kişiye yayılmasından endişe ediliyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında uzmanlar ABD'nin büyük şehirlerinde bir araya gelen on binlerce kişiye korona virüs salgınının yayılabileceği endişesini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini ardından başlayan protestolar için Washington'da görevlendirilen ulusal muhafızlarda yeni tip korona virüs tespit edilmişti. ABD'nin Teksas ve Arizona eyaletinde Covid-19 salgını nedeniyle hastanelere yatanların sayısında artış olduğu ve ABD ekonomisinin yeniden açılmasının arifesinde ikinci bir salgın dalgasının ortaya çıkabileceği endişesini yaşıyor. Mart ayında salgın hastalığın ABD'de merkez üssü haline gelen New York eyaletinde Covid-19 vakalarında önemli düşüş olsa da Texas, Florida, Arizona, Alabama, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oregon ve Nebraska eyaletlerinde rekor sayıda yeni vakaların görüldüğü açıklandı.

ABD'de virüs kaynaklı ölümler durdurulamıyor

Dünyada yeni tip korona virüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı ABD'de son 24 saatte 839 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde 116 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü başkanı Ashish Jha, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Eylül ayına kadar 200 binden fazla kişinin ölebileceğini söyledi.

Her gün 20 binin üzerinde yeni Covid-19 vakası tespit ediliyor

John Hopkins Üniversitesi verileri, ABD'de her gün yaklaşık 20 bin yeni Covid-19 vakasının doğrulandığını duyurdu. Arizona Sağlık Bakanlığı, devlet verilerine göre, eyaletteki vaka sayısının 25 Mayıs'tan bu yana iki katına çıktığını açıkladı. Teksas eyaletinde Covid-19 vakalarının ise yaklaşık yüzde 32 oranında arttığı belirtildi. Teksas eyalet sağlık kurulu başkanı Lina Hidalgo yaptığı açıklamada, "Yeniden açılmanın başarılı olması gerekiyor. Ama giderek bir felaketin uçurumuna yaklaştığımızdan daha fazla endişe duyuyorum. Daha fazla hastanelere yatış kaçınılmaz olarak daha fazla ölüm anlamına geliyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Avrupa'da durumun iyileşmesine rağmen küresel olarak kötüleşti. Bu salgını tamamen yenmek için küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğunu unutmamalıyız" dedi. Ghebreyesus, dünya çapında kaydedilen 5 bin 347 yeni ölümlerin 3 bin 681'nin Amerika kıtasında olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, şu anda dünyada araştırılmakta ve geliştirilmekte olan en az 136 Covid-19 aşısı çalışmasının olduğunu ve bu ilaçların en az 10'unun klinik deneylere tabi tutulduğunu açıkladı.

Vali Cuomo, "New York'ta son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti"

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) vaka oranının en düşük kaydedildiği eyaletin New York olduğunu açıkladı. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta korona virüs vaka sayılarının, hastaneye başvuruların ve suni solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısının azalmaya devam ettiğini açıkladı. Cuomo,"Normalleşmenin başladığı ABD'de birçok eyalette yeni vakaların sayısı rekor seviyede artmaya başladı. Biz, ABD ve dünya genelinde kişi başına virüsün en hızlı yayıldığı eyalettik, şimdi ise ABD'de diğer eyaletlere göre enfeksiyon oranının en düşük olduğu eyaletiz. New York'ta son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti" dedi.

New York eyaletinde vaka sayısı 402 bin 912 olurken, korona virüs salgını nedeniyle kentte 30 bin 824 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 06:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de protestolar nedeniyle ikinci dalga paniği - Son Dakika

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