ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı - Son Dakika

ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı

ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandıABD, (DHA) ? ABD'de 244'üncü Bağımsızlık Günü kutlandı.

ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

ABD, (DHA) ? ABD'de 244'üncü Bağımsızlık Günü kutlandı. ABD Başkanı Donald Trump kutlamayı Beyaz Saray'da gerçekleştirirken dışarıda binlerce kişi protesto gösterilerine devam etti.

ABD bu sene 244'üncü Bağımsızlık Günü'nü kutladı. 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olmaktan çıkarak bağımsız federal bir devlet haline gelmeyi kutlarken, kutlamalara bu sene koronavirüs (Covid-19) ve protesto gösterileri damgasını vurdu.

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'Amerika'ya Selam' etkinliğinde konuşma gerçekleştirirken dışarıda Amerikan bayrağı yakıldı ve binlerce kişi Trump aleyhine sloganlar attı.

TRUMP: BUNLAR ABD'Yİ YOK ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında ülkede yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgınına değinen Trump, bir kanıt ortaya koymadan ülkedeki koronavirüs vakalarının yüzde 99'unun 'tamamen zararsız' olduğunu belirtti ve bunları 'ABD'yi yok etmeye yönelik girişimler' olarak niteledi. Trump ayrıca 'ABD'de öfkeli bir çetenin heykellerimizi yıkmasına, tarihimizi silmesine izin vermeyecek' ifadelerini kullandı.

Washington'daki 'Trump'ın Amerika'ya Selamı' etkinlikleri kapsamında, son yılların en büyüğü olduğu söylenen bir havai fişek gösterisi yapıldı. Savunma Bakanlığı'nca etkinlikler kapsamında savaş uçaklarıyla bir uçuş gösterisi de düzenlendi. Trump, koronavirüs aşısının yıl sonundan çok önce hazır olabileceği öngörüsünde de bulundu.

GÖSTERİCİLER VE TRUMP DESTEKÇİLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Washington'da on binlerce kişi koronavirüse rağmen Washington ve Lincoln Anıtları çevresinde toplandı.

Havai fişek gösterilerinin başlamasına dakikalar kala Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) göstericileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyenler arasında sözlü tartışma başladı. Polis iki grubu kalkanlarla ayırırken göstericiler 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' diye bağırdı. Trump destekçileri ise 'ABD, ABD, ABD' sloganı ve 'Herkesin Hayatı Değerlidir' sloganları attı.

TRUMP ŞAPKASINI TAKAN GÖSTERİCİNİN ŞAPKASI ÇIKARTILDI

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, Trump destekçisi bir gencin şapkasını kafasından çıkararak Beyaz Saray'ın önündeki çitlere attı. Tek başına yürüyen genç olay yerinden hızla yürürken polis olaya müdahale etti. Genci iten bir grup göstericiye diğer protestocular engel olmaya çalıştı. Tansiyonun sık sık yükseldiği gecede protesto gösterileri gece geç saatlere kadar devam etti.

YİNE HEYKEL DEVİRDİLER

Afro-Amerikan George Floyd'un (46) hayatını kaybettiği 25 Mayıs'tan bu yana onlarca heykeli deviren gruplar Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde bulunan Christopher Columbus heykelini de yıkıp denize attı.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI MİLYONLAR EVDE KALDI

ABD'de koronavirüsteki rekor artışlardan dolayı milyonlarca kişi evde kalırken bahçelerinde havai fişek ve barbekü yaparak ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 18:13 Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
14:06
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]