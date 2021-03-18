ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı - Son Dakika

ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

18.03.2021 17:14
ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı, System.String[]

ABD'de polis, ihbar üzerine gittiği evde bulaşık makinesinde uyuyakalan bir rakunla karşılaştı.

ABD'de polis, ihbar üzerine gittiği evde bulaşık makinesinde uyuyakalan bir rakunla karşılaştı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan North Ridgeville şehrinde bulunan bir eve rakun girdi. Evine rakun giren şehir sakini, polisten yardım istedi. North Ridgeville polisi, kadının ihbarı üzerine gittiği evde rakunu, bulaşık makinesinin içinde uyurken buldu. North Ridgeville polis memuru John Metzo tarafından yapılan açıklamada, rakunun önce banyoda bulunan ışıkları kırdığı, sonra da mutfaktaki yiyecekleri yağmaladığı belirtilerek, "Rakun önce banyodaki lambayı kırmış, daha sonra mutfağı dağıtmış ve bulaşık makinesinin içinde uyuyakalmış" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Rakun'un polis memuru Metzo tarafından güvenli bir şekilde evden çıkarıldığı bildirildi.

(İHA)

ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı
ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, Polis, Ohio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır         
17:17
Her şey Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı         
17:00
Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei