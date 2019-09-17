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ABD'de Refik Anadol'un sergisine büyük ilgi - NEW

41 dakika önce

ABD'de yaşayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol New York'ta "Makine Halüsinasyonu" (Machine Hallucination) adlı ilk dijital sanat sergisini açtı.

ABD'de yaşayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol New York'ta "Makine Halüsinasyonu" (Machine Hallucination) adlı ilk dijital sanat sergisini açtı.

Chelsea Market'in tarihi kazan dairesindeki Artechouse'da sanat severlerle buluşan sergi büyük beğeni topladı.

Anadol'un yapay zekayı kullandığı New York'taki ilk kişisel sergisi "Makine Halüsinasyonu", makine öğrenim algoritmalarını üç milyondan fazla görüntünün veri kümesi üzerinde kullanan sinestetik bir gerçeklik deneyi olma özelliği taşıyor.

Eserdeki her an, geniş bir mimari stil ve hareket yelpazesini temsil ediyor ve tarihte bu anlar arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkarıyor.

Makine, 512 boyutta mimari halüsinasyonlardan oluşan veri dünyası yaratarak, bilginin mekansal olarak nasıl deneyimlenebileceğini keşfetmeye ön ayak olur.

Sergi, 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

ABD'de Refik Anadol'un sergisine büyük ilgi - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Chelsea, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:39 Kaynak: AA
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