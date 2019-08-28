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- ABD'de Rehine Krizi: 2 Ölü

41 dakika önce

- ABD'de rehine krizi: 2 ölüARKANSAS - ABD'nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

- ABD'de rehine krizi: 2 ölü

ARKANSAS - ABD'nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı. Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvelik çemberi oluşturdu. Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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