Abd'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar - Son Dakika

Abd'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar

6 saat önce

ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolarVIDEO YOKABD, (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan 738 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı.

ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar

VIDEO YOK

ABD, (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan 738 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı. Bütçe ABD'nin savunma için ayrılan en yüksek bütçesi oldu.

ABD'nin Joint Andrews Askeri Havaalanında düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Trump daha sonra bütçeyi içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı. Savunma bütçesinin kapsamında Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve yaptırım uygulanması öngörülüyor. Yasanın içerdiği bir başka unsur ise, Rusya ortaklı TürkAkım projesi kapsamında Rus enerji ihracatına katkı sağlayan boru hatlarının inşasında çalışan gemi şirketlerine yaptırım getirmesi. Yasanın içeriğinde bulunan bir başka konu Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması yönündeki adımlar çekiyor.

Abd'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı
Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz

Son Dakika Haberleri
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:15 Bodrum'da "Nartugan" kutlaması - Son Dakika
19:10 Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
19:05 Kargı'da öğrencilere terör konferansı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:20:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abd'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]