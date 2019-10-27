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ABD'de rengarenk sonbahar

1 saat önce

Ormanlık alandan genel manzara görüntüleri Sonbaharın oluşturduğu manzara görüntüleri Yaşamın içinden görüntüler MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Holyoke kasabasında sonbahar renkleri adeta muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Ormanlık alandan genel manzara görüntüleri

Sonbaharın oluşturduğu manzara görüntüleri

Yaşamın içinden görüntüler MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Holyoke kasabasında sonbahar renkleri adeta muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Tom dağı isminin verildiği korumaya alınmış yeşil alanda görülen ağaç ve yapraklar sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ortaya güzel bir renk cümbüşü sundu.

ABD'de rengarenk sonbahar

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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