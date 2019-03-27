ABD'de resesyon endişesi arttı
52 dakika önce
ABD'de getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon endişesine neden olurken, dün açıklanan veriler korkuları besledi.
ABD
'de getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon endişesine neden olurken, dün açıklanan veriler korkuları besledi. Bu ortamda hisse senetleri satış baskısı altında kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:32
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