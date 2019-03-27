Son Dakika Haberleri: ABD'de resesyon endişesi arttı

ABD'de resesyon endişesi arttı

52 dakika önce

ABD'de getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon endişesine neden olurken, dün açıklanan veriler korkuları besledi.

ABD'de resesyon endişesi arttı, System.String[]
ABD'de getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon endişesine neden olurken, dün açıklanan veriler korkuları besledi. Bu ortamda hisse senetleri satış baskısı altında kalıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:32 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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