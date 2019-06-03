ABD'de resesyon kaygıları giderilemedi
1 saat önce
ABD'de, tahvil faizlerinin gidişatı ve enflasyonda istenilenin yakalanamaması ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,1'lik büyümeye gölge düşürmüş durumda.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:33
'de, tahvil faizlerinin gidişatı ve enflasyonda istenilenin yakalanamaması ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,1'lik büyümeye gölge düşürmüş durumda. Yıl sonuna kadar Fed
'in faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 91,2'ye yükseldi
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