Son Dakika Haberleri: ABD'de resesyon kaygıları giderilemedi
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ABD'de resesyon kaygıları giderilemedi

1 saat önce

ABD'de, tahvil faizlerinin gidişatı ve enflasyonda istenilenin yakalanamaması ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,1'lik büyümeye gölge düşürmüş durumda.

ABD'de resesyon kaygıları giderilemedi, System.String[]
ABD'de, tahvil faizlerinin gidişatı ve enflasyonda istenilenin yakalanamaması ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,1'lik büyümeye gölge düşürmüş durumda. Yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 91,2'ye yükseldi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:33 
Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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