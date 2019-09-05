Son Dakika Haberleri: ABD'de resesyon sinyali güçlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'de resesyon sinyali güçlendi

3 saat önce

ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 11,2'sini temsil eden ISM imalat endeksinin ağustosta 49,1'e gerileyerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi, ülkede resesyon kaygılarını artırdı.

ABD'de resesyon sinyali güçlendi, System.String[]

ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 11,2'sini temsil eden ISM imalat endeksinin ağustosta 49,1'e gerileyerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi, ülkede resesyon kaygılarını artırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Dorian Kasırgası'nın Alabama'yı vuracağı iddiasında haklı çıkmak için sahte harita gösterdi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi! CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de resesyon sinyali güçlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]