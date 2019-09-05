ABD'de resesyon sinyali güçlendi
3 saat önce
ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 11,2'sini temsil eden ISM imalat endeksinin ağustosta 49,1'e gerileyerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi, ülkede resesyon kaygılarını artırdı.
ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 11,2'sini temsil eden ISM imalat endeksinin ağustosta 49,1'e gerileyerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi, ülkede resesyon kaygılarını artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:44
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