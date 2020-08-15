ABD'de "riskli" diye açılmayan kalp damarı Türkiye'de tedavi edildi - Son Dakika

Kalbe giden üç ana damarından birindeki tıkanıklık nedeniyle yorgunluk ve halsizlik şikayeti bulunan, ABD'de "riskli" olduğu gerekçesiyle ameliyata alınmayan 56 yaşındaki hasta Adana'da tedavi edildi.

Eşi ve 4 çocuğuyla yaklaşık 35 yıldır ABD'de yaşayan Yüksel Olgaç, damarındaki rahatsızlık nedeniyle 12 sene önce malulen emekliye ayrıldı.

Geçen yıl halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ABD'deki bir doktora giden Olgaç'ın, kalbe giden üç ana damarından birinin tıkandığı tespit edildi.

Buradaki hastanede tedavi olmak isteyen Olgaç, doktorları tarafından "ameliyatının hayati risk taşıdığı" gerekçesiyle operasyona alınmadı.

Olgaç, şifayı Türkiye'de aramak için geldiği Adana'da, özel bir hastanede tedavi edildi.

Narkoz verilmeden ve göğüs kafesi açılmadan yaklaşık yarım saatlik operasyonla kalp damarındaki tıkanıklık giderilen Yüksel Olgaç, sağlığına memleketinde kavuştu.

"Türkiye'de sağlık süper bir aşamada"

Yüksel Olgaç, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı ABD'de birçok farklı işte çalıştığını, 12 yıl önce "kroner arter" rahatsızlığı nedeniyle kalbe giden iki ana damarına stent takıldığını ve malulen emekliye ayrıldığını söyledi.

Geçen yıl da kalbe giden ana damarlarından birindeki tıkanıklık nedeniyle ameliyat olmak istediğini ancak bunun "riskli" olduğu gerekçesiyle yapılmadığını anlatan Olgaç, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Olgaç, gerçekleştirilen başarılı operasyonla adeta yeniden doğduğunu, kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlık açısından eskiye göre çok daha iyi noktada. Beni burada tekrar hayata getirdiler. Amerika'da kalsaydım belki bir, belki iki sene daha yaşayabilirdim. Hiç kimse 'Türkiye'de doktorlar kötü' diye düşünmesin. Amerika'da sağlık sistemi buradan çok farklı. Oradaki sigorta şirketleri doktorlara bir kural koymuş ve o kural dışına çıkamıyorlar. Onlar ne derse o oluyor. Türkiye'de doktorlar hasta için ne gerekiyorsa sonuna kadar ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Sağlık süper bir aşamada."

"Şu anda hastamızın tüm damarları açık ve çalışıyor"Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaylı da hastayı, "girişimsel kardiyoloji" yöntemiyle gerçekleştirdikleri ameliyatla tedavi ettiklerini belirtti.Tam tıkalı damarı açmanın zor olduğunu vurgulayan Çaylı, şöyle devam etti:"Bu ana damar tıkalı olduğu için diğer iki damardan kan alıyordu. Diğer damarların kanını da azalttığı için bu kalbin performansını düşürüyordu. Böyle durumda uzun vadade kalp fonksiyonunda bozulma meydana gelebiliyor. Ayrıca, diğer damarların herhangi birinde oluşacak kalp krizinin hasarı da çok ağır olur. O zaman bir damar tıkandığında iki damar tıkanmış etkisi yapar ve hasta kaybedilebilir. Damarı tam tıkalı hastalar kalp krizi geçirirse ölüm oranı çok yüksek olur. Şu anda hastamızın tüm damarları açık ve çalışıyor."Çaylı, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu, normal hayatını sürdürebileceğini ifade etti."Girişimsel kardiyolojinin" ayrı bir eğitim ve deneyim gerektiren zor bir yöntem olduğunun altını çizen Çaylı, şunları kaydetti:"Bu, kardiyolojinin en son kısmı ve zor basamağı. Her kardiyoloğun yaptığı bir işlem değil. Bizim işlemlerimiz radyasyon altında oluyor. Bu işlemlerde kurşun yelek giyip ameliyata giriyoruz. O radyasyona maruz kalıyoruz. Kardiyologların çoğu o radyasyona maruz kalmamak için kısa işlemleri tercih ediyorlar. Bu şekilde yurt dışından gelen çok hasta oluyor. Özellikle Arap ülkelerinden Lübnan 'dan, Irak 'tan, hatta Almanya 'dan gelenler var. Yurt dışından yılda ortalama 40-50 hasta geliyor."