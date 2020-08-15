ABD'de "riskli" diye açılmayan kalp damarı Türkiye'de tedavi edildi - Son Dakika

Kalbe giden üç ana damarından birindeki tıkanıklık nedeniyle yorgunluk ve halsizlik şikayeti bulunan, ABD'de "riskli" olduğu gerekçesiyle ameliyata alınmayan 56 yaşındaki hasta Adana'da tedavi edildi.
Eşi ve 4 çocuğuyla yaklaşık 35 yıldır ABD'de yaşayan Yüksel Olgaç, damarındaki rahatsızlık nedeniyle 12 sene önce malulen emekliye ayrıldı.
Geçen yıl halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ABD'deki bir doktora giden Olgaç'ın, kalbe giden üç ana damarından birinin tıkandığı tespit edildi.
Buradaki hastanede tedavi olmak isteyen Olgaç, doktorları tarafından "ameliyatının hayati risk taşıdığı" gerekçesiyle operasyona alınmadı.
Olgaç, şifayı Türkiye'de aramak için geldiği Adana'da, özel bir hastanede tedavi edildi.
Narkoz verilmeden ve göğüs kafesi açılmadan yaklaşık yarım saatlik operasyonla kalp damarındaki tıkanıklık giderilen Yüksel Olgaç, sağlığına memleketinde kavuştu.
"Türkiye'de sağlık süper bir aşamada"
Yüksel Olgaç, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı ABD'de birçok farklı işte çalıştığını, 12 yıl önce "kroner arter" rahatsızlığı nedeniyle kalbe giden iki ana damarına stent takıldığını ve malulen emekliye ayrıldığını söyledi.
Geçen yıl da kalbe giden ana damarlarından birindeki tıkanıklık nedeniyle ameliyat olmak istediğini ancak bunun "riskli" olduğu gerekçesiyle yapılmadığını anlatan Olgaç, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade etti.
Olgaç, gerçekleştirilen başarılı operasyonla adeta yeniden doğduğunu, kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Türkiye, sağlık açısından eskiye göre çok daha iyi noktada. Beni burada tekrar hayata getirdiler. Amerika'da kalsaydım belki bir, belki iki sene daha yaşayabilirdim. Hiç kimse 'Türkiye'de doktorlar kötü' diye düşünmesin. Amerika'da sağlık sistemi buradan çok farklı. Oradaki sigorta şirketleri doktorlara bir kural koymuş ve o kural dışına çıkamıyorlar. Onlar ne derse o oluyor. Türkiye'de doktorlar hasta için ne gerekiyorsa sonuna kadar ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Sağlık süper bir aşamada."