ABD'de Ronny Jackson'un tıbbi yardım müdahalesi polis tarafından engellendi

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson'un geçen ay "rodeo şovu"nda rahatsızlanan bir kıza tıbbi yardımda bulunmaya çalışırken polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüntü yayımlandı.

Polis, gösteri sırasında rahatsızlanan 15 yaşındaki bir kıza tıbbi yardımda bulunmaya çalışan Jackson'a müdahale ettiği videoyu paylaştı.

Söz konusu videoda, eski Beyaz Saray doktoru Jackson'ın polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği anlar yer aldı.

Görüntüde Jackson'ın, "Yarın valiyi arayarak bu durumu anlatacağım çünkü tüm bu olanlar saçmalık." dediği duyuldu.

Carson Bölge Şerifi Tam Terry, olaydan sonra Jackson'la telefonda konuştuğunu ve onun kendisini kelepçeleyen polislerin cezalandırılması talebinde bulunduğunu ifade etti.

Sözcüsü Kate Lair ise Jackson'ın tıbbi müdahalede bulunmasının engellendiğini dile getirdi.

Lair ayrıca Jackson'un, "Bir acil servis doktoru olarak tıbbi bir acil duruma müdahale ettiği için özür dilemeyeceğini" belirterek, yerel yetkilileri "duruma müdahale etmemekle" suçladı.