Son Dakika Haberleri: ABD'de Rusya soruşturması kapatıldı
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ABD'de Rusya soruşturması kapatıldı

1 saat önce

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD'de Rusya soruşturması kapatıldı, System.String[]
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:43 
Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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