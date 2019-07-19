Son Dakika Haberleri: ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor
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ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı

ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Senatosu'ndan geçmesinin ardından yasalaşacak tasarı, ekim 2025'e kadar saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:22 
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