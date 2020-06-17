ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı - Son Dakika

ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı

ABD, (DHA) ? ABD'nin New Jersey bölgesinde sahil güvenlik, 90 kiloluk bir caretta kaplumbağayı tehlikeli biçimde iplere dolanmış bir şekilde buldu. Sahil güvenliğin çabaları sonucunda, dev kaplumbağa kurtarıldı. O anlar sahil güvenlik tarafından görüntülendi.

New Jersey'in Cape May sahil kentinde, yetkililer dev bir caretta cinsi kaplumbağanın iplere dolandığını ve ölmek üzere olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden sahil güvenlik, bir ayağını neredeyse kesen iplere dolanmış caretta cinsi dev kaplumbağanın ölmek üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen sahil güvenlik, kaplumbağanın ayağına dolanan ipleri keserek hayvanı kurtardı.