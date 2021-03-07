ABD'de sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

ABD'de Singer Island sahiline yakın mesafede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı görenleri korkuttu. Sahile yaklaşan onlarca köpek balığı sürüsü drone ile görüntülendi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Singer Island sahiline yakın bir bölgede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı paniğe neden oldu. Balık sürüsünün sahile yaklaştığı anlar havadan drone ile görüntülendi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndaki araştırma görevlileri balık sürüsünün bir anda toplanmasının nedeninin araşırıldığını ifade etti.