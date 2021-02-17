ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı - Son Dakika
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ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı

ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı

17.02.2021 19:07

ABD'nin Massachusetts eyaletinde berber salonundaçalışan Steve Silva (29), elinde makas tuttuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde berber salonundaçalışan Steve Silva (29), elinde makas tuttuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Elindeki makas göğsüne saplanan Silva, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentindeki bir berber salonunda meydana geldi. Berber salonu çalışanlarından Steve Silva, (29) saç tıraşı yaptığı sırada müşterinin oturduğu sandalyenin sol tarafına doğru ilerlerken dengesini kaybederek düştü. Silva'nın elindeki makas düştükten sonra göğsüne saplandı. O anlar berber salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

"AMAN TANRIM KENDİMİ BIÇAKLADIM"

Silva'nın mesai arkadaşları, olayla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yürürken aniden yere düştü. Dizlerinin üstünde tekrar doğrulduğu ve 'Aman tanrım kendimi bıçakladım' dedi. Neyse ki hastaneye yakınız. Doktorlar bıçak birkaç santim daha sağa ya da sola saplansaydı kalbine isabet edebilirdi dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı - Son Dakika
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