Son Dakika Haberleri: ABD'de sakar soyguncu kaçarken maskesini ve paraları düşürdü
Son Dakika Güncel ABD'de sakar soyguncu kaçarken maskesini ve paraları düşürdü - Son Dakika

ABD'de sakar soyguncu kaçarken maskesini ve paraları düşürdü

6 saat önce

ABD'nin Louisiana eyaletinde banka soyduktan sonra kaçarken sakarlığından dolayı 3 kez yere düşen soyguncu, maskesini ve çaldığı paraları da düşürdü.

ABD'de sakar soyguncu kaçarken maskesini ve paraları düşürdü, System.String[]

ABD'nin Louisiana eyaletinde banka soyduktan sonra kaçarken sakarlığından dolayı 3 kez yere düşen soyguncu, maskesini ve çaldığı paraları da düşürdü. Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Olay, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli soyguncunun bir araçtan inerek elinde silahla bankaya girdiği, veznedara silahını doğrulttuğu görüldü. Veznedardan parayı alan soyguncu, bankanın önünde bulunan çalılara takılarak 3 defa düştü. Sakar soyguncu, maskesi ve çaldığı parayı da bankanın önünde düşürerek gözden kayboldu.

Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun maskesini düşürmesiyle suratının göründüğü ve kimliğinin tespit edilmesinin kolay hale geldiği belirtildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülere, 'Gördüğüm en sakar soyguncu', 'Çalılarla savaştı ama çalılar kazandı', 'Sanırım spor yapmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncunun araçtan inerek bankaya koşması

-Bankaya girişi

-Soyguncunun veznedara silah doğrultması (fotoğraf)

-Soyguncunun bankanın önündeki çalılara takılarak 3 defa düşmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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