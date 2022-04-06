ABD'de "Saldırgan" Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika
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ABD'de "Saldırgan" Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı

06.04.2022 11:01
ABD'de "Saldırgan" Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı

WASHINGTON, 5 Nisan (Xinhua) — Capitol Polisi tarafından Salı günü öğleden sonra paylaşılan bir tweet'te, "Amerikan Kongre Binası arazisinde veya yakınında saldırgan tilki görüldüğü yönünde birkaç ihbar aldık" denildi. Tweet'te, "Güvenliğiniz için lütfen hiçbir tilkiye yaklaşmayın" uyarısı yer aldı. "Hayvan Kontrol Görevlileri buldukları tilkileri tuzağa düşürmek ve başka yere götürmek için çalışıyorlar." Birkaç saat sonra […]

ABD'de

WASHINGTON, 5 Nisan (Xinhua) — Capitol Polisi tarafından Salı günü öğleden sonra paylaşılan bir tweet'te, "Amerikan Kongre Binası arazisinde veya yakınında saldırgan tilki görüldüğü yönünde birkaç ihbar aldık" denildi. Tweet'te, "Güvenliğiniz için lütfen hiçbir tilkiye yaklaşmayın" uyarısı yer aldı. "Hayvan Kontrol Görevlileri buldukları tilkileri tuzağa düşürmek ve başka yere götürmek için çalışıyorlar." Birkaç saat sonra polis, yakalanan bir kızıl tilkinin dört fotoğrafını tweetledi. ABD Kongresi Üyesi Ami Bera'nın Pazartesi günü ofise girerken bir tilki tarafından bacağından ısırıldığı bildirildi. Bera bir tweet'te bir şarkıya atıfla "Tilki ne diyor? Dün gece öğrendim" dedi. Bera, Salı günü öğleden sonra, "Şaka bir yana, hayvan ısırıkları son derece ciddidir" diye yazdı. "Karşılaşmanız durumunda lütfen hemen bir doktora görünün." Bera'nın sözcüsü, milletvekilinin Pazartesi gecesi Walter Reed Hastanesi'ne gittiğini, orada kuduz, tetanoz ve immünoglobulinler aşılarını yaptırdığını ve "çok dikkatli" olduğunu söyledi.

Politico muhabiri Ximena Bustillo da ısırıldığını açıkladı. Bustillo, Salı öğleden sonra attığı tweet'inde "Capitol'den ayrılan bir tilki tarafından ısırıldığında hissettiğiniz bu his… DC'NİN TAM ORTASINDA tabii ki beklediğim bir şey" diye yazdı. Senato Azınlık Lideri ve Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a bir basın toplantısında tilkiyi görüp görmediği soruldu. Rock Creek Park'ta bir dizi memeliye ev sahipliği yapan Washington D.C.'de kızıl tilki görülmesi çok sıradışı değil. Ulusal Park Hizmeti'ne göre, National Mall'da çok sayıda tilki yuvası alanı da var, ancak yerleri yıldan yıla değişebiliyor. Kurum, kızıl tilkilerin kıta ABD'sinin her yerinde yaşadıklarını, ancak National Mall'daki tilkilerin tüm hayatlarını burada geçirebildiğini belirtti.

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Capitol, Kongre, Nisan, Salı, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel ABD'de 'Saldırgan' Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika


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