ABD'de saldırı sonucu 21 kişinin öldüğü Uvalde okul bölgesindeki polislerin görev yerleri değiştirildi - Son Dakika
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ABD'de saldırı sonucu 21 kişinin öldüğü Uvalde okul bölgesindeki polislerin görev yerleri değiştirildi

07.10.2022 23:50
ABD'de saldırı sonucu 21 kişinin öldüğü Uvalde okul bölgesindeki polislerin görev yerleri değiştirildi

NEW ABD'de 19'u öğrenci 21 kişinin öldüğü mayıstaki silahlı saldırıyla gündeme gelen Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bulunan okullardaki tüm polislerin görev yerleri değiştirildi.

NEW ABD'de 19'u öğrenci 21 kişinin öldüğü mayıstaki silahlı saldırıyla gündeme gelen Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bulunan okullardaki tüm polislerin görev yerleri değiştirildi.

Uvalde Konsolide Bağımsız Okul Bölgesi yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölge yetkilileri, Uvalde Emniyet Müdürlüğünün okullardaki tüm faaliyetlerini bir süreliğine askıya alma kararı aldı. Şu anda okullarda istihdam edilen memurlar, bölgedeki diğer görevlere kaydırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, askıya almanın ne kadar süreceği belirtilmezken okul bölgesi yetkililerinin Teksas Halk Güvenliği Departmanı'ndan kampüs ve müfredat dışı etkinliklerde görev yapmak üzere eyalet polisi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Yetkililerin, bu kararı Uvalde Polis Departmanı operasyonlarıyla ilgili ek endişeleri ortaya çıkaran nedenlerle aldığı bildirilerek, "Bu geçiş sırasında personel ve öğrenci güvenliğinin tehlikeye atılmayacağından eminiz." denildi.

Öte yandan açıklamadan birkaç saat sonra Uvalde Okul Bölgesi Müdürü Hal Harrel de emekliye ayrılacağını duyurdu.

Harrell'ın tam olarak ne zaman emekliye ayrılacağının haftaya okul yönetim kurulunun kapalı oturumunda tartışılacağı kaydedildi.

Olay

"AR-15" tipi otomatik silah ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatacağı düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.

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Kaynak: AA

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