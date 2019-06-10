ABD'de salgın 28 eyalette görüldü
3 saat önce
ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:28
'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.
ABD'li United Technologies ve Raytheon şirketleri birleşiyor
Trump: Çin, ABD ile anlaşacak çünkü bunu yapmak zorunda
ABD'de 54 katlı gökdelene helikopter çarptı! Pilot hayatını kaybetti
İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler