Son Dakika Haberleri: ABD'de salgın 28 eyalette görüldü
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ABD'de salgın 28 eyalette görüldü

3 saat önce

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.

ABD'de salgın 28 eyalette görüldü, System.String[]
ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:28 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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