ABD'de salgının merkezi New York'un valisinden Trump'a "destek gelmiyor" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de salgının merkezi New York'un valisinden Trump'a 'destek gelmiyor' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

ABD'de salgının merkezi New York'un valisinden Trump'a "destek gelmiyor" eleştirisi Açıklaması

6 saat önce

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York için yeterli desteği vermemekle eleştirerek, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor.

ABD'de salgının merkezi New York'un valisinden Trump'a

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York için yeterli desteği vermemekle eleştirerek, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz." dedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının hızla arttığı ve ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Koronavirüsten etkilenenlerin sayısının her üç günde iki kat arttığını ve salgının yavaşlatılamadığını belirten Cuomo, "New York'un yardıma ihtiyacı var." dedi.

Trump yönetimine, New York'a yeteri kadar destek vermediği için sert eleştiriler yönelten Cuomo, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını aktaran Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği" açıklamasına değinen Cuomo, "Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?" diye sordu.

Koronavirüs vaka sayısının 25 bini geçtiği New York'ta, 210 kişi de hayatını kaybetti.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre ise ABD genelinde vaka sayısı 46 bin 805'e ulaştı, virüs nedeniyle ise 593 kişi öldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:56 Kaynak: AA

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