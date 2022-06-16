ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı

16.06.2022 13:27
ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı

NEW ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'nin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

NEW ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'nin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Beyaz Saray sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, 81 yaşındaki Fauci'nin, hızlı Kovid-19 antijen testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Fauci'nin yakın zamanda Başkan Biden veya başka üst düzey yetkililerle yakın temasta bulunmadığı, virüsü hafif semptomlarla, evinde atlatmaya çalıştığı kaydedildi.

Fauci, Kovid-19 salgını döneminde ismi en öne çıkan yetkililerdendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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