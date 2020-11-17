ABD'de sanayi üretimi ekimde arttı

ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen verinin ekimde yüzde 1 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş ancak son olarak eylülde yüzde 0,4 azalmıştı.

Endeks, şubat ayından nisan ayına kadar olan süreçteki yüzde 16,5'lik düşüşün çoğunu toparlasa da salgın öncesi seviyelerinin hala yüzde 5,6 altında seyretti.

İmalat sanayi üretimi ise ekimde yüzde 1 arttı. Piyasa beklentisiyle paralel seyreden imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, eylülde yüzde 0,1'lik artış kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise ekimde beklentinin üzerinde gerçekleşerek 0,8 puan artışla 72,8'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, ekim ayında yüzde 72,3 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 72 olmuştu.

Analistler, ülke genelinde artan Kovid-19 vakalarının üretimde aksamalara neden olabileceği ve toparlanmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.