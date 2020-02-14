ABD'de sanayi üretimi ocakta geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi ocakta geriledi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi ocakta geriledi

6 saat önce

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi ocakta geriledi, System.String[]

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Geçen yıl aralık ayında da yüzde 4 gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Beklentiden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve ülkenin önemli üreticilerinden birinin uçak üretimini yavaşlatmasının belirleyici rol oynadığı bildirildi.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretimi de yüzde 0,1 azalarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Kapasite kullanım oranı ise ocakta piyasa beklentisini karşılayarak yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte bu oran Eylül 2017'den bu yana görülen en düşük oran olarak kayda geçti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, sanayi üretimindeki düşüşte ülkenin önde gelen uçak üreticilerinden Boeing'in "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasının etkili olduğu belirtildi.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul semalarında dev kargo uçağı lazerle taciz edildi
Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sanayi üretimi ocakta geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]