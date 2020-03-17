ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı

6 saat önce

ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı, System.String[]

ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Bu yılın ilk ayında yüzde 0,5 düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Beklenenden fazla yükseliş gösteren sanayi üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve motorlu araç ile parçalarının üretiminin artması etkili oldu.

Bu dönemde imalat sanayi üretimi, yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı. İmalat sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise şubatta 0,4 puan artışla yüzde 77'ye yükseldi. Kapasite kullanım oranının geçen ay yüzde 77,1 olması bekleniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]