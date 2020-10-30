ABD'de Sancar Türk Kültür Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

ABD'de Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın yönetimindeki Sancar Vakfı öncülüğünde Kuzey Carolina eyaletinde inşa edilen "Sancar Türk Kültür Merkezi" Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı.

Sancar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin temel atma töreninin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2018'de yapıldığını ve o tarihte merkezin 29 Ekim 2019'da açılacağını açıkladıklarını anımsattı.

Pandemi sürecinde ruhsat ve inşaat işlerinin yavaşladığını belirten Arslan, "Nihayet bugün inşaatın sonuna geldik. Birkac¸ ku¨c¸u¨k detay dıs¸ında merkezimizin yarı resmi ac¸ılıs¸ını da yapmıs¸ olduk. Pandemi bittigˆinde resmi ac¸ılıs¸ı gerc¸ekles¸tirecegˆiz. Bas¸ta Sayın Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri olmak u¨zere hem Amerika'dan hem de Tu¨rkiye'den birc¸ok is¸ adamımızın co¨mert bagˆıs¸ları ile arsamızı satın alıp ins¸aatımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Sancar Vakfı yöneticileri açılışa özel bir de video hazırladı. Aziz Sancar'ın eşi ve vakfın başkanı Gwen Sancar, videodaki konuşmasında, "Çok uğraştık çok çalıştık." dedi.

Aziz Sancar da "Açılışımız, tarihimizin önemli bir parçası olan Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese müteşekkirim. Merkezimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde konuştu.