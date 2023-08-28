ABD'de yolunu şaşıran geyik soluğu şekerlerle dolu dükkanda aldı

ABD'de yolunu şaşıran geyik, bir şekerci dükkanına girdi. Dükkandaki şekerleri yiyen geyik, insanları görünce panikleyip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GEYİK, ŞEKERCİ DÜKKANINA GİRDİ

ABD'nin Washington eyaletindeki Ocean Shores kentinde yer alan bir şekerci dükkanı bu kez farklı bir ziyaretçiyi ağırladı. Buddy and Howies adlı şekerci dükkanına giren geyiğin kısa ziyareti gülümsetti.

ŞEKER ALIP KAÇTI

O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, geyiğin yavaşça etrafa bakındıktan sonra dükkanın kapısından içeri girdiği ve tezgahların etrafında kısa bir tur atıp şekerleri kokladığı görülüyor. Dükkanda bulunanların kendisine yaklaşmasıyla ürken sevimli hayvan, bir tane şeker aldıktan sonra kaçıp uzaklaşıyor.

"VERDİĞİ TEK ZARAR HARİKA ŞEKERLEME ALMIŞ OLMASI"

Dükkan sahibi Jenn Strobel yaptığı açıklamada, "İçeriye girdi ve verdiği tek zarar, bir parça harika şekerleme almış olmasıydı" dedi.