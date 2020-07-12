ABD'de seçim öncesi mahkumlara oy hakkı tasarısı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, mahkumlara oy hakkı verilmesi için çalışma başlatıldı. Washington DC Belediyesi Meclisi, kentte yaklaşık 4 bin 500 kişinin oy hakkı kazanacağı tasarı üzerinde çalışıyor.

ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, Washington DC Belediye Meclisi, mahkumlara oy hakkı tanınması yönünde çalışma başlattığını duyurdu. ABD'de mahkumların oy hakkı bulunmadığı ve 2018 ara seçimlerinde yaklaşık 6 milyon kişi bu sebeple oy kullanamadığı ifade edildi.Mahkümiyet Projesi Direktörü Nicole Porter yaptığı açıklamada, "Cezaevindeki kişilere oy hakkı tanımak Amerikan demokrasisi için tarihi bir adımdır. Bu adımın diğer eyaletlere de ilham vereceğini umuyorum" dedi.