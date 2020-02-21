ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi - Son Dakika
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ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi

6 saat önce

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.

ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi, System.String[]

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.


ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday adayları arasında yarış sürerken, Vermont Senatörü Sanders'a ülkenin önemli Müslüman kuruluşlarından Emgage'den destek geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sivil Toplum Kuruluşu, Demokrat Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:07 
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