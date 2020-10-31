ABD'de seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih belirsizliğini koruyor - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimlerinin son günü yaklaşırken, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle postayla oy kullanma talebinin artmasıyla sonuçların ne zaman kesinlik kazanacağı belirsizliğini koruyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri, ilk olarak 9 Eylül'de erken oylama ile Alabama eyaletinde başlamıştı. 3 Kasım'da sona erecek olan seçimlerde mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden oylarını geçtiğimiz günlerde kullanmıştı. Normal şartlarda hemen hemen oy kullanma işleminin tamamlanması ile ortaya çıkan tablo başkanın kim olacağını belirlerken, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle postayla oy kullanma talebinin artmasıyla kesin sonuçların en erken Kasım ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Postalandıkları tarihin kişisel oy kullanma tarihini geçmemesi şartı ile aralarında California, Illinois ve Washington'ın da bulunduğu birçok eyalet, Kasım ayının son haftalarına kadar ellerine ulaşacak oyların geçerli sayılacağını açıkladı. En geç oy kabul edecek eyalet ise 23 Kasım ile Washington. Yetkililer ilk oylarda çıkan sonucun başkanı belirleyeceğini belirtse de resmi sonuçların Kasım sonuna kadar açıklanmasının da iyimser bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor.

İtirazların sonuçlanması Ocak 2021'i bulabilir

Posta yolu ile oy kullanma yolu ve bu oyların sayımına ilişkin özellikle yarışın başa baş devam ettiği eyaletlerde her iki başkan adayının da itirazlarda bulunabileceği ve bu itirazların ardından kesin seçim sonuçlarının açıklamasının Ocak 2021'e kadar uzayabileceği ifade ediliyor.

2000 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti adayı Al Gore'un Florida seçim sonuçlarına yaptığı itirazın sonuçlanması ve George W. Bush'un başkan seçilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin karar vermesi 36 gün sürmüştü.

-İHA-