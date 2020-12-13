ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var

13.12.2020 17:21
ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var, System.String[]

ABD'de, seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'a destek eylemlerinde karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına altındı.

ABD'de, seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'a destek eylemlerinde karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına altındı.

ABD'nin başkenti Washington DC başta olmak üzere dün gece ABD'nin birçok kentinde Trump'ın seçimlerde "hile" olduğu iddialarına destek gösterileri yapıldı.

Sokaklarda zaman zaman Trump yanlıları ile diğer gruplar karşı karşıya geldi.

Washington DC'deki gösterilerde 4 kişi bıçaklandı, 23 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan Washington eyaletinin Olympia kentinde yaşanan protestolarda da bir kişi vurularak yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Önceki gösteride karşıt gruplar arasında arbede yaşanmıştı

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı.

Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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