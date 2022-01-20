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ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell yeniden yargılanma istedi - Son Dakika

ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell yeniden yargılanma istedi

20.01.2022 19:20
ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell yeniden yargılanma istedi

NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, yeniden yargılanma talep etti.

NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, yeniden yargılanma talep etti.

Maxwell'in avukatı Bobbi Sternheim, Federal Yargıç Alison J. Nathan'a, müvekkilinin yeniden yargılanması talebiyle dilekçe gönderdi.

Dilekçede talebe, Maxwell'i suçlu bulan jüri heyetinden bir üyenin karar sonrası medyaya verdiği mülakattaki açıklamalar gerekçe gösterildi.

Yargıç Nathan, yeni yargılama talebine 2 Şubat'a kadar dönüş yapılacağını kaydetti.

İsmi açıklanmayan jüri üyesi, The Independent ve The Daily Mail'e, kendisinin de çocukken cinsel tacize uğradığını, bu nedenle bazı jüri üyelerini Maxwell'in suçlu olabileceği konusunda ikna ettiğini açıklamıştı.

Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulunmuştu

Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Ghislaine Maxwell, 30 Aralık 2021'de jüri tarafından, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı 60 yaşındaki Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltında haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.

Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell yeniden yargılanma istedi - Son Dakika
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