ABD'de Sel 2 Can Aldı
52 dakika önce
NEW ABD'nin orta kesimini etkisi altına alan şiddetli kar ve yağışın yol açtığı seller nedeniyle 2 kişinin hayatını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.
NEW ABD
'nin orta kesimini etkisi altına alan şiddetli kar ve yağışın yol açtığı seller nedeniyle 2 kişinin hayatını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Nebraska eyaleti yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, bir aracın içinde mahsur kalan kişiye yardım etmeye çalışırken sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, hayatını kaybeden bir diğer kişinin sele rağmen evini terk etmeyen yaşlı bir adam olduğunu kaydetti.
Ayrıca, Nebraska'da sel nedeniyle kaybolan 2 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.
Yetkililer, birçok köprü ve yola zarar veren sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve tahliye faaliyetlerini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:07 Kaynak: AA
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